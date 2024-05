Jornadas parlamentares do PCP apostam na biodiversidade e produção nacional

A vila de Sesimbra acolhe nesta segunda e terça-feira as jornadas parlamentares comunistas, que juntarão os deputados e os eurodeputados do partido.

A produção nacional, o apoio aos sectores produtivos e os direitos dos trabalhadores são temas que vão nortear os trabalhos das jornadas conjuntas do grupo parlamentar do PCP e dos deputados comunistas no Parlamento Europeu (PE), que decorrem entre esta segunda e terça-feira em Sesimbra, na península de Setúbal.

“Nestas jornadas pretendemos também abordar questões que se prendem com a defesa do ambiente, a protecção do nosso património natural, da natureza, da biodiversidade, ou seja, questões que se inserem na perspectiva do desenvolvimento que propomos para o nosso país”, antecipa ao PÚBLICO a deputada e líder da bancada parlamentar do PCP, Paula Santos, destacando “as capacidades e as potencialidades que o país tem nesta área e que podem e devem ser aproveitadas.”

“As jornadas realizam-se num sítio muito próximo de duas áreas protegidas relevantes: o Parque Natural da Arrábida e Reserva Natural do Estuário do Sado", diz Paula Santos, ao mesmo tempo que lembra "o enorme património natural da península de Setúbal" e defende que o mesmo "deve ser protegido e preservado".

“O distrito de Setúbal sofreu muito com a integração capitalista europeia. Sentiu esses impactos profundamente negativos na destruição da capacidade produtiva, na destruição de postos de trabalho e essa é uma realidade ainda hoje presente e que se sente”, refere a deputada comunista, insurgindo-se contra “um conjunto de atropelos aos direitos dos trabalhadores que persistem”.

Os trabalhos das jornadas parlamentares do PCP arrancam com uma sessão – a meio da manhã desta segunda-feira – na Casa do Governador da Fortaleza, em Sesimbra, com as intervenções da presidente do grupo parlamentar, da deputada do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira, e do secretário-geral comunista Paulo Raimundo.

Depois de um almoço privado, em Sesimbra, os comunistas prosseguem as jornadas com uma viagem de barco até ao Portinho da Arrábida, para abordar questões ambientais e de ordenamento do território. A seguir, um outro grupo do qual fazem parte os deputados António Filipe e Alfredo Maia, a eurodeputada Sandra Pereira ou a ex-deputada Alma Rivera reúne-se com a União de Sindicatos de Setúbal e organizações representativas dos trabalhadores, na sede do PCP em Setúbal, a que se segue um encontro privado do grupo parlamentar do partido.

O primeiro dia dos trabalhos das jornadas parlamentares do PCP termina com um jantar com associações representantes da comunidade imigrante residente no Seixal, na sede da Associação Cabo-Verdiana.

Do programa do segundo dia consta uma visita a Sesimbra que prevê o contacto com pescadores, a que se seguirá uma reunião com a administração dos Serviços Municipalizados de Setúbal. A sessão de encerramento das jornadas está marcada para as 15h.