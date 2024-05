Max Verstappen volta aos triunfos no GP da Emilia Romagna

O campeão do mundo, Max Verstappen, voltou este domingo a levar a Red Bull ao primeiro lugar do pódio ao vencer o Grande Prémio da Emilia Romagna, sétima prova do Muncial de Fórmula 1, no regresso a Ímola, ao autódromo Enzo e Dino Ferrari, depois das cheias de 2023 terem cancelado a prova italiana.

Mas numa corrida praticamente sem história, Verstappen foi obrigado a transpirar nas últimas oito voltas, terminando mesmo a corrida com menos de um segundo de vantagem sobre Lando Norris (McLaren).

A degradação dos pneus, da bateria e o risco iminente de sofrer uma penalização de cinco segundos por ultrapassar os limites de pista deram outra cor à ponta final da corrida, criando alguma expectativa.

Apesar de tudo, Lando Norris não foi capaz de entrar no DRS do neerlandês para forçar um erro e tentar o segundo triunfo da carreira, depois do primeiro lugar no GP de Miami, pelo que Verstappen garantiu mesmo o terceiro triunfo consecutivo em Ímola.

Ainda que sem o à-vontade de outros Grandes Prémios, Verstappen acabou por impor a normalidade, partilhando o pódio com Norris e com o monegasco Charles Leclerc, a correr em "casa" e a cometer a proeza de ser o primeiro a subir ao pódio de Ímola com um Ferrari desde Michael Schumacher em 2006.

"I had to work for that! Anyway, we did a great race considering how the weekend started." ??



A penalização imposta a Oscar Piastri (McLaren), que havia assegurado o segundo lugar da grelha de partida na qualificação, mas foi obrigado a partir do quinto posto, acabou por deixar o segundo McLaren fora do pódio e, provavelmente, enfraquecer a luta pelo primeiro lugar.

Com Fernando Alonso (Aston Martin) a partir das boxes, com pneus macios, numa corrida de uma paragem, e Sergio Pérez (Red Bull), de pneus duros, à espera de um safety car que não apareceu para tentar entrar no primeiro pelotão e discutir um lugar entre os cinco primeiros, a tarde reservou poucas emoções para além da protagonizada por Verstappen e Norris nas duas últimas voltas.