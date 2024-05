Benfica faz “dobradinha” e o pleno no futebol feminino português

O Benfica completou neste domingo uma época memorável no futebol feminino. Ao conquistar a Taça de Portugal, fruto de um triunfo sobre o Racing Power (4-1), na final disputada no Estádio do Jamor, as "encarnadas" ganharam as quatro competições nacionais de 2023-24. Tudo numa temporada em que também fizeram história na Liga dos Campeões, ao atingirem os quartos-de-final.

O Racing Power, que há uma semana já tinha "apadrinhado" o título de campeão alcançado pelo Benfica (foi o adversário das "águias" na última jornada), voltou a medir forças com as "encarnadas". E até entrou melhor na partida, somando um par de lances de perigo que deixaram a guarda-redes Lena Pauels em sentido.

Não conseguiu materializar esse ascendente e o Benfica respondeu com eficácia. Aos 24', Marie Alidou concluiu um lance construído por Kika Nazareth e Andreia Faria e inaugurou o marcador. Mas o Racing Power respondeu antes do intervalo, na sequência de um canto que Gerda Konst aproveitou da melhor forma, com um golpe de cabeça (40').

Tudo em aberto para a segunda parte. Perante 18.124 espectadores no Estádio Nacional, o Benfica foi pressionando em busca da vantagem, até que Marie Alidou foi pisada na área. O lance ainda foi revisto, após indicação do VAR, e Carole Costa aproveitou para fazer o 2-1, de grande penalidade (59').

Dez minutos mais tarde, Lúcia Alves praticamente resolveu a questão, aproveitando um passe de ruptura de Kika Nazareth para ampliar a vantagem para 3-1 e deixar o Benfica muito confortável no jogo.

Seguiu-se um período de domínio mais repartido, com as "águias" a baixarem um pouco a intensidade, antes de se iniciar um ciclo de substituições. E o resultado só ficou fechado em tempo de compensação, quando um canto a favor do Racing Power resultou num contra-ataque letal do Benfica, concluído por Kika Nazareth.

Estava encontrado o vencedor. O Benfica, que tinha vencido a competição em 2018-19 (então numa final frente ao Valadares), conquistou a Taça de Portugal pela segunda vez e fez o pleno nos troféus nacionais, depois da Supertaça (diante do Sporting), do título de campeão e da Taça da Liga (novamente numa final com o Sporting).