Expulsão correcta e golo irregular em Braga

Sp. Braga-FC Porto

Minuto 8: Victor Gómez, que já tinha sido advertido verbalmente por agarrar de forma antidesportiva Wendell, reincidiu na atitude, agarrando por trás, de forma deliberada e ostensiva, Evanilson, uma falta táctica e antidesportiva bem sancionada com amarelo.

Minuto 12: Galeno ia a entrar lateralmente na área, quando foi travado de forma irregular por Victor Gómez. Primeiro tentou usar as mãos para impedir a progressão, mas como não conseguiu, com o seu braço esquerdo empurrou o ombro direito do avançado. Um corte claro de uma jogada de perigo, que teve como consequência a mostragem correcta do segundo amarelo e consequente vermelho.

Minuto 40: Alan Varela tem a posição ganha e está na frente em relação ao sentido do cruzamento da bola. Ao dar uma passada com a perna esquerda, entra em contacto com a perna direita de Ricardo Horta, que se projectou para a frente promovendo também ele o contacto. Toque inconsequente e promovido por ambos. Lance legal.

Minuto 84: o golo de Galeno nasce de uma recuperação faltosa por parte de Eustáquio. Com ambas as mãos, e por trás, empurrou João Moutinho para a frente, impedindo-o de dominar a bola. A bola de ressalto do solo ainda bateu na mão esquerda de Eustáquio, mas aqui não houve infracção. Golo deveria ter sido anulado e revertido num livre directo a favor dos bracarenses.

Sporting-Desp. Chaves

Minuto 13: o árbitro terá assinalado penálti por eventual rasteira sobre Trincão, o que levou o VAR a intervir, pois não houve rasteira. Mas na realidade o que aconteceu foi que Vasco Fernandes, com o braço direito, tocou no braço do avançado, retardando-lhe a corrida e impedindo-o de concretizar da melhor forma a sua acção. Era mesmo penálti.

Minuto 19: bem o VAR ao dar penálti por braço direito de Guima, que interceptou o cruzamento de Morita. Braço fora do plano do corpo e com ganho de volumetria.

Minuto 45+1: bem o VAR a reverter o golo de Gyökeres, pois no início da jogada e da chamada fase de ataque, Coates esticou a sua perna direita e rasteirou Jô Batista. Golo anulado e recomeço com pontapé livre directo, à entrada da área leonina, a favor dos flavienses.

Minuto 45+6: Júnior Pius, com o braço esquerdo, deu uma cotovelada o no peito/pescoço de Hjulmand — conduta violenta bem sancionada com vermelho directo.

Rio Ave-Benfica

Minuto 32: golo legal de Kokçu. Na construção da jogada Tengstedt é colocado em jogo por Pantalon, não havendo fora-de-jogo.

Minuto 47: não há penálti de Vrousai sobre Tengstedt. No momento da impulsão, o jogador vila-condense deu um toque ligeiro na cabeça do avançado, que também estava encostado e a recuar.

Minuto 77: golo bem anulado aos vila-condenses, por fora-de-jogo de Boateng (115 cm).

Minuto 87: bem o VAR na sua intervenção a reverter e a dar um penálti claro e óbvio por infracção de Florentino, que com o braço na vertical, esticado e fora do plano do corpo, tocou e interceptou a bola.