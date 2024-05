Segunda na TV: Sisu, Alex Hugo e abelhas no jardim

Para este começo de semana, também contamos com Hancock, Coriolano e o legado da América Nativa.

CINEMA

Hancock

AXN Movies, 21h10

Will Smith é John Hancock, um super-herói incompreendido e diferente do habitual. É certo que voa e que tem poderes e tal. Mas também é mulherengo, alcoólico e um poço de problemas. Esta comédia de acção saiu em 2008, antes de os super-heróis dominarem o cenário das estreias de cinema. Foi realizada por Peter Berg e escrita por Vince Gilligan, ex-argumentista de Ficheiros Secretos que, no mesmo ano, estreou a sua obra mais famosa: a série Breaking Bad.

Coriolano

Cinemundo, 22h30

Primeira experiência na realização do actor Ralph Fiennes (que, em 2010, interpretou a personagem em Londres e que, aqui, regressa ao papel), o filme adapta ao contexto do século XXI a tragédia de William Shakespeare, por sua vez inspirada na história do general Coriolanus, que terá vivido durante o século V a.C.

Contos de Um Verão Negro

RTP2, 23h50

Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2020, o segundo filme dos gémeos italianos Damiano e Fabio D’Innocenzo (depois de La Terra dell’aAbbastanza, de 2018) centra-se em várias famílias disfuncionais de um subúrbio romano de classe trabalhadora, durante a recta final de um Verão com um calor abrasador. Tem uma visão pouco romântica e bastante pessimista da juventude.

Sisu

Prime Video, streaming

Com argumento e realização de Jalmari Helander, esta violenta comédia de acção conta com interpretações de Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan e Mimosa Willamo, entre outros. Passa-se no ano de 1944. Depois de perder a família na guerra, Aatami Korpi isola-se na zona finlandesa da Lapónia, onde se dedica a garimpar.

Quando descobre uma enorme quantidade de ouro, decide fazer a longa travessia de 906 quilómetros até à cidade mais próxima, onde ambiciona começar de novo. É então que o seu caminho se cruza com o de um grupo de soldados alemães que transportam prisioneiros. Quando estes se preparam para o executar, descobrem que ele não é um homem qualquer, mas uma máquina de matar determinada exterminar todos os nazis que encontrar pela frente.

SÉRIE

Alex Hugo

Star Crime, 22h

Arranca a nona temporada da série policial francesa centrada em Alex Hugo (Samuel Le Bihan), um agente que troca o dia-a-dia da violenta Marselha pela suposta calmaria de uma brigada rural nos Alpes. Esta leva de episódios, debitada à segunda-feira, abre com o caso de dois reclusos que fogem de um projecto de reinserção social – um deles encontrado morto.

DOCUMENTÁRIO

Milhares de Abelhas no Meu Jardim

Odisseia, 16h

Estreia. O que faz um cameraman especializado em vida selvagem quando a pandemia o obriga a ficar fechado em casa? Filma a imensa actividade que pulula no seu pequeno jardim de Bristol. Foi o que Martin Dohrn resolveu fazer na Primavera de 2020, sem imaginar as descobertas fascinantes e inesperadas que tinha mesmo à porta: mais de 60 espécies de abelhas, algumas delas capazes de recorrer a soluções muito criativas para protegerem os ninhos.

América Nativa

RTP2, 20h38

Começa a segunda temporada da série documental que “desafia tudo o que pensávamos saber sobre as Américas antes e após o contacto com a Europa”. Combinando a sabedoria antiga com o conhecimento académico moderno, dá a conhecer a ciência, a cultura, a religião e outros aspectos de civilizações nativas americanas que “só agora começam ser compreendidos e cuja história permaneceu muito tempo por contar”, detalha a sinopse.

Estes quatro novos episódios detectam o legado em áreas que vão do hip-hop à exploração espacial, passando pelo desporto, o poder feminino e as línguas indígenas.

INFANTIL

Vamos Lá, Hailey!

Disney Channel, 10h35

Novos episódios da série animada que segue uma adolescente incumbida de salvar o mundo. Para isso, “só” tem de cumprir todos os itens de uma longa lista de tarefas desafiantes – ainda mais quando se intrometem no seu caminho uns robôs enviados por um vilão do futuro para a atrapalhar.