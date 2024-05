Reformas estruturais, precisa-se

Pouco mais de um mês após o início de funções do XXIV Governo Constitucional, a expetativa e a dúvida dos portugueses relativamente à sua ação parecem ser grandes, não tanto pela prometida implementação do conjunto de reformas que o programa do Governo diz querer aplicar, mas muito mais pela inexistência de maioria absoluta, pela recusa de um acordo governativo com o Chega (algo que se saúda) e pela proximidade da representação parlamentar entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista. Tal realidade indica que a implementação de quaisquer medidas políticas depende, enormemente, da capacidade que o Governo da AD e o PSD tiverem para promover um diálogo permanente que permita a concretização das reformas estruturais de que o país necessita.

