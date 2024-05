Parabéns, Alegria! O hino faz 200 anos

A primeira audição da 9.ª Sinfonia de Beethoven faz, neste mês de maio, 200 anos. Foi apresentada publicamente com a não menos importante obra Missa Solene, apesar de substancialmente menos conhecida do grande público. Praticamente todos conhecem o nome do génio que compôs a 9.ª Sinfonia. Conhecem pelo menos esta sua obra e reconhecem a sua força inspiradora. Serão também conhecedores da sua surdez, talvez não sabendo que quase toda a sua música foi composta já com perda da audição, ao início parcial, que já era total quando compôs esta obra.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt