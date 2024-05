Homens armados matam três turistas espanhóis no centro do Afeganistão

Três turistas espanhóis foram mortos e pelo menos um espanhol ficou ferido num ataque de homens armados na província de Bamyan, no centro do Afeganistão, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol na sexta-feira.

Ainda na sexta-feira, o porta-voz do ministério do interior dos talibãs, Abdul Mateen Qaniee, tinha dito que três turistas estrangeiros e um cidadão afegão tinham sido mortos durante um ataque. Quatro estrangeiros e três afegãos ficaram também feridos no ataque, quando os atiradores abriram fogo, acrescentou. Quatro pessoas foram detidas, disse ainda o responsável.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol afirmou que a unidade consular de emergência tinha sido totalmente mobilizada e que as vítimas e as suas famílias estavam a ser assistidas. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, escreveu na plataforma de mensagens sociais X que estava “chocado com a notícia do assassinato de turistas espanhóis no Afeganistão”.

O governo catalão especificou, entretanto, que se trata de três cidadãos da Catalunha. “Perante o trágico assassinato de três cidadãos catalães no Afeganistão, estamos em contacto com todas as autoridades para acompanhar as restantes pessoas afectadas e as suas famílias”, escreveu o presidente interino do governo catalão, Pere Aragonès, na rede social X. A ministra catalã da Acção Externa, Meritxell Serret, indicou que o seu departamento está a colaborar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros através dos Mossos d'Esquadra, o Ministério da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Catalunha para repatriar os corpos e oferecer apoio psicológico às famílias das vítimas, diz o jornal El País.

Segundo escreve a Reuters, não foram dadas indicações imediatas sobre as razões do ataque. Especialistas na área, segundo detalha o jornal espanhol, consideram que a hipótese mais provável é que o ataque tenha sido perpetrado pelo Estado Islâmico-Khorasan ​ (IS-K ), o ramo local do ISIS, que está em desacordo com o regime talibã.

A região montanhosa de Bamyan alberga um património mundial da UNESCO e os restos de duas estátuas gigantes de Buda que foram explodidas pelos Talibãs durante o seu anterior governo, em 2001. Desde que assumiram o controlo do Afeganistão, em 2021, os talibãs prometeram restaurar a segurança e encorajar um pequeno mas crescente número de turistas que entram no país e vendem bilhetes para aceder às estátuas de Buda. O ataque de sexta-feira foi um dos mais graves contra cidadãos estrangeiros desde que as forças estrangeiras deixaram o país e os talibãs assumiram o controlo em 2021.