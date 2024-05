O “contrapeso” russo em África deixa Portugal mais isolado na CPLP

Entre ligações do passado e interesses do presente, fica demonstrado que a Rússia pesa mais na política externa que a harmonia dentro da CPLP.

Todos os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) têm ou já tiveram relações de cooperação com a Rússia, umas mais estreitas, outras mais ténues. Desde Portugal a Timor-Leste, há mais de meio século que Moscovo mantém influência na zona do planeta onde se fala português. Com uns países, a relação já foi mais estreita (Portugal, Cabo Verde, Angola), com os outros manteve-se ou aprofundou-se. Alguns aproveitaram o momento actual de fragilidade russa para ganhar dividendos em matéria de cooperação.