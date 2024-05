Um roteiro por terras e rios do Pinhal Interior Sul

Parte-se do centro geodésico do país para um fim-de-semana à descoberta dos cinco municípios que integram a região do Pinhal Interior Sul, entre rios, tradições e gastronomia.

Estamos no umbigo do país. “O centro do mundo”, como o apelida Paula Gamito. O “ponto zero de Portugal”, referência para sistemas de geolocalização e construção de infra-estruturas. “Se dobrarem o mapa ao meio e de novo ao meio vamos dar aqui”: ao centro geodésico em Vila de Rei, com um altaneiro marco no topo do “picoto” da Melriça. “É o que nos distingue de todos os concelhos de Portugal.” Uma “Meca para tudo o que é geógrafo vir afinar as máquinas de medição”, conta João Rosa.