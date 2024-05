Ponte Chelas-Barreiro também para carros? Queremos mesmo mais automóveis em Lisboa?

Programa gravado ao vivo no Entrelinhas - Festa do Ferroviário, em Ermesinde.

Num episódio especial gravado ao vivo no âmbito da Festa do Ferroviário, em Ermesinde, o Sobre Carris debate as novidades sobre o projecto da alta velocidade ferroviária. A ligação Lisboa-Madrid volta a ter um horizonte temporal – 2034 – e o Tejo vai ter nova ponte. Mas será a Terceira Travessia do Tejo – entre Chelas e o Barreiro – exclusivamente ferroviária? Ou Lisboa prepara-se para permitir mais automóveis na cidade, em contraciclo com as boas referências europeias. E como será a ferrovia que vai servir o novo aeroporto de Lisboa? Vamos levar só um ramal ao aeroporto de Alcochete? São temas para análise neste episódio.

