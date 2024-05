No ano passado, o instituto que gere o sistema de saúde dos funcionários públicos tinha 177 trabalhadores, menos 99 do que prevê o quadro de pessoal.

No final do ano passado, o instituto que gere a ADSE (o sistema de protecção na saúde dos trabalhadores e dos aposentados do Estado) contava com apenas dois terços do total de trabalhadores de que necessita para responder às solicitações dos cerca de 1,3 milhões de beneficiários. A situação não é nova, mas tende a agravar-se com o aumento da idade média dos funcionários e tem sido uma das preocupações dos representantes dos beneficiários e da direcção da ADSE.