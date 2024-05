Ténis: Jaime Faria torna-se no 12.º português a vencer um challenger

Tenista lisboeta derrotou o sueca Elias Ymer na final do Oeiras Open 4 e vai entrar no top200 do ranking ATP.

Jaime Faria tornou-se neste sábado no 12.º tenista português a conquistar um título do ATP Challenger Tour, ao vencer, na final do Oeiras Open 4, o sueco Elias Ymer, em três sets, no Complexo de Ténis do Jamor.

O atleta do Centro de Alto Rendimento (CAR) da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), que figura esta semana no 233.º lugar no ranking ATP, cedeu o primeiro parcial, mas reagiu a tempo de vencer os dois seguintes para selar o triunfo pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-3) e 6-4, em 2h38m.

"Não tenho muitas palavras, nem sei se fiz um grande jogo. Tendo em conta as condições e toda a envolvência, consegui o que era mais importante, a vitória, e consegui arranjar soluções. Estou muito feliz", confessou o lisboeta, em declarações SportTV, ainda no "court" central.

Graças à 35.º vitória da temporada, Jaime Faria, de 20 anos, vai ascender ao top-200 mundial, ocupando já virtualmente no 183.º lugar da hierarquia, liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

Jaime Faria, que está de partida para Paris, onde vai estrear-se na fase de qualificação de Roland Garros, na próxima semana, tornou-se no 12.º português a conquistar um título challenger.

"É um dia muito importante para mim, é o melhor torneio da minha carreira até agora, neste complexo inacreditável, que posso chamar de casa, por tudo o que têm feito por mim. A FPT tem-me ajudado imenso, a minha equipa técnica está toda de parabéns, estou muito feliz", acrescentou.

Com este triunfo, Jaime Faria juntou-se à lista de 11 jogadores lusos que já venceram torneios desta categoria, casos de Gastão Elias (10), Pedro Sousa (8), Rui Machado (8), Nuno Borges (6), Frederico Gil (6), João Sousa (5), Nuno Marques (5), João Domingues (3), João Cunha e Silva (3) e Henrique Rocha (1) e Emanuel Couto (1).