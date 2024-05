Sporting teve a sua festa perfeita

O Sporting já anda há quase duas semanas em festa. A conquista do título de campeão deixou os “leões” com um sorriso rasgado que ainda não desapareceu, mas ainda faltava uma coisa antes de fechar o campeonato: meter as mãos na taça e mostrá-la aos adeptos. Antes que isso acontecesse, os adeptos tiveram como aperitivo mais uma goleada, 3-0 ao Desportivo de Chaves, que deu para o Sporting versão 2023-24 estabelecer várias marcas: chegar aos 90 pontos, que é o novo recorde do clube; e chegar aos 96 golos, igualando o registo de 1973-74, a sua terceira melhor de sempre, apenas atrás de duas em que tinham os “cinco violinos” bem afinados.

Antes de terem a taça nas mãos, os “leões” tinham de deixar um bom gosto na boca dos adeptos neste último jogo da época em Alvalade. Teriam um adversário que, em teoria, seria o ideal para que isso acontecesse, um já despromovido Desportivo de Chaves, infeliz na sua campanha, mas a mostrar futebol. E os transmontanos até não jogaram mal em muitos momentos, beneficiando até de várias oportunidades ao longo do jogo. Mas o Sporting, já se sabe, não gosta de deixar nada em cima da mesa e não iria deixar a oportunidade de fugir mais uma vitória e o pleno de triunfos em casa (17).

Positivo/Negativo Positivo Viktor Gyökeres Que mais há a dizer sobre o avançado sueco que não tenha já sido dito? Marcou mais dois golos (chegou aos 29 no campeonato e aos 43 na época) e acabou o jogo a dizer ao árbitro que dois minutos de compensação era pouco porque achava que ainda tinha tempo para marcar mais.

Positivo Neto e Adán O Sporting despediu-se dos dois jogadores mais velhos do plantel, Luís Neto e António Adán, ambos bicampeões. O central poveiro fez o seu adeus em campo, como capitão, e ainda colaborou na jogada do terceiro golo, enquanto o guarda-redes, lesionado desde Fevereiro, só o pôde fazer longe da baliza. Ambos foram aplaudidos de pé. Negativo Desportivo de Chaves Não é um destaque negativo por este jogo de final de época, mas por toda a época. Os transmontanos estiveram longe de ser a equipa que pior futebol jogou na I Liga, mas faltou-lhe outra capacidade ofensiva e, sobretudo competência defensiva. Há matéria e ideias para um regresso rápido ao futebol de primeira, mas também há muitos problemas para resolver.

O jogo começou animado, com a equipa de Moreno empenhada a deixar boa imagem antes de seguir para a II Liga. Depois de duas grandes oportunidades do “leão” nos primeiros cinco minutos, a formação visitante até beneficiou de uma boa aproximação e bola de golo logo aos 8’, mas Sanca, em frente à baliza de Diogo Pinto, não soube o que fazer com a bola. Na outra área, outro momento de sobressalto aos 13’. Trincão apareceu na área e, antes de rematar, caiu num lance que envolveu Vasco Fernandes. O árbitro Manuel Oliveira assinalou penálti, mas foi aconselhado pelo VAR a ir ver as imagens – o contacto não foi suficiente para haver queda e o juiz reverteu a decisão.

Pouco depois, Manuel Oliveira voltou a ir ao VAR, mas para assinalar penálti favorável ao Sporting. Nuno Santos conseguiu fazer um cruzamento no limite da linha final, Guima interceptou com o braço em posição “não natural” e, da marca dos 11 metros, Viktor Gyökeres, fez o seu 28.º golo no campeonato aos 23’. Pouco depois, aos 37’, o sueco fez o seu segundo do jogo (29.º do campeonato e 43.º da época), a concretizar na pequena área após assistência de Esgaio, numa boa jogada colectiva que envolveu ainda Trincão e Pedro Gonçalves.

O VAR voltaria a ser protagonista a corrigir uma má decisão de Manuel Oliveira já durante a compensação, ao anular um terceiro golo a Gyokeres – Coates tinha feito falta sobre Jô no início da jogada. E, antes que esse livre fosse marcado, Junior Pius, central nigeriano do Chaves, foi expulso, por agressão a Hjulmand.

Avancemos para a segunda parte e para os “highlights”. Golo de Paulinho, o melhor da tarde, aos 53’, num remate de primeira após cruzamento de Nuno Santos. E, logo a seguir, a saída para a homenagem de Luís Neto, central da Póvoa que foi “leão” durante cinco temporadas e um dos bicampeões com Amorim – foi titular, capitão e despediu-se em campo dos adeptos, sendo recebido fora do relvado com um “Obrigado por tudo, pá” e um abraço de Amorim.

Ainda deu para a estreia de mais um campeão, Francisco Silva, outro jovem guarda-redes. Mas já não houve mais golos. A festa, essa, iria continuar, desta vez com a taça na mão.