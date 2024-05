FC Porto esperou pelo fim para resolver o pódio

O FC Porto venceu este sábado em Braga, por 0-1, com um golo tardio de Galeno, sentenciando a discussão do terceiro lugar no fecho do campeonato, com o Sp. Braga a render-se ao maior domínio portista num jogo em que a expulsão de Víctor Gómez condicionou a equipa minhota.

O jogo definia o último lugar do pódio, com o Sp. Braga em desvantagem e forçado a vencer para poder garantir a posição conquistada na última edição da Liga.

Ao FC Porto, que tinha Sérgio Conceição na bancada, bastava um empate para evitar uma época ainda mais penosa. Mas, apesar de poderem apostar num jogo de expectativa, os portistas acabaram por construir os principais lances de ataque, dispondo de um par de ocasiões antes da expulsão do lateral-direito do Sp. Braga, que viu dois cartões amarelos no arranque da partida.

A expulsão do defesa espanhol limitou enormemente as acções da formação minhota, que passou a actuar com um bloco baixo, incumbindo Ricardo Horta de fechar o corredor direito, acrescentando uma camada de protecção à zona frontal com a entrada de Vítor Carvalho por troca com Pizzi.

Ao Sp. Braga restava resistir às investidas portistas e explorar uma transição rápida ou um lance de bola parada para tentar surpreender o adversário, desafiado a encontrar os espaços para chegar à baliza de Matheus.

Tarefa complicada, como se infere pelas estatísticas, com sete remates dos “dragões” e nenhum dos “guerreiros” até ao intervalo, sem que nenhum tivesse sido enquadrado com a baliza. O FC Porto tinha, ainda assim, o tempo do seu lado, ainda que tivesse de continuar comprometido com o jogo para evitar correr riscos desnecessários.

No regresso das cabinas, o FC Porto apostou na entrada de João Mário, um elemento capaz de criar desequilíbrios no corredor e de combinar com Francisco Conceição.

A verdade é que em cinco minutos o FC Porto obrigou Matheus a brilhar para evitar o pior, tendo o poste, Moutinho e Niakaté evitado três momentos que poderiam ser fatais. O jogo ganhava outro ritmo e emoção, até porque o Sp. Braga foi capaz de encontrar uma nesga para criar uma grande oportunidade, resolvida por Wendell no último instante.

Os bracarenses equilibraram um pouco, passaram a surgir mais perto da área de Diogo Costa e assumiram o risco a partir do momento em que era preciso fazer mais do que defender para poderem chegar ao terceiro lugar.

Álvaro Djaló surgiu no lugar de Rodrigo Zalazar, com reflexos na produção ofensiva. Atento, o FC Porto trocou duas unidades, com Taremi a ir a jogo para formar dupla com Evanilson, tirando Francisco Conceição (com amarelo) da equação.

E o golo não tardou, com Galeno a marcar à antiga equipa e a levar o FC Porto ao triunfo.