Disco RioLisboa Cantam Revolução é lançado este domingo ao vivo em Lisboa

Feito para celebrar a liberdade e o 25 de Abril, mas com um olhar crítico para a situação em Portugal e no mundo, o novo disco dos RioLisboa é lançado ao vivo este domingo.

É o terceiro álbum de um projecto que se estreou há pouco mais de uma década com a ideia de fundir musicalidades de Portugal e do Brasil, fado e bossa nova. O que aconteceu no primeiro disco, Aqui e Ali (2013) e foi confirmado no álbum seguinte, Moça Morena (2018). Agora, sem pôr da parte a marca distintiva do grupo, o seu novo trabalho tem por inspiração a Revolução dos Cravos, aproveitando-a para repensar o mundo hoje. RioLisboa Cantam Revolução, o disco, vai ser lançado este domingo no Auditório do Salão Nobre da Escola Superior de Educação de Lisboa, pelas 17 horas, numa apresentação ao vivo onde serão tocados alguns dos seus temas.