Eles andam de olho nelas para ver se não saem de casa. Eis as aves em risco do Douro Internacional

Os carros acabaram de deixar para atrás o miradouro do Penedo Durão, em pleno Parque Natural do Douro Internacional (PNDI), e circulam na estrada municipal 1181, quando uma revoada de asas e corpos a erguer-se no ar os faz parar. De binóculos colados aos olhos, Carlos Santos, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), contabiliza: “Aquele, mais à esquerda, é um britango. Ali estão dois milhafres-pretos.” O resto são grifos, que continuam a voar durante algum tempo sobre a aldeia de Poiares antes de se afastarem.

