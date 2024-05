Governo propõe aos oficiais de justiça aumentos anuais entre 449 e 1194 euros

O Ministério da Justiça apresentou esta sexta-feira uma nova proposta aos sindicatos dos funcionários judiciais, o pagamento a 12 meses do suplemento de recuperação processual de 12,5% sobre o salário-base, face aos 11,66% oferecidos na reunião anterior.

Fonte do Governo adiantou a subida deste suplemento criado para ajudar a recuperar os atrasos processuais, e que constitui neste momento 10% do salário-base pago a 11 meses, se traduz para os oficiais de justiça no escalão mais baixo "num aumento anual no rendimento de 449 euros", enquanto os profissionais no "escalão mais alto têm um aumento de 1194 euros".

A tutela mostra-se disposta a processar os novos valores já no próximo mês de Julho, acrescentou fonte governamental. O Ministério da Justiça prossegue esta sexta-feira as reuniões negociais com o Sindicato dos Funcionários Judiciais e o Sindicato dos Oficiais de Justiça, que pretendem o pagamento do suplemento de recuperação processual a 14 meses e não a 12 e a sua integração no salário-base.