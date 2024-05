O PS enviou nesta sexta-feira ao PSD a sua terceira proposta para a redução do IRS em que se aproxima mais da versão do Governo e espera agora que sejam os sociais-democratas a dar o seu OK para que o assunto fique arrumado na próxima semana e os contribuintes possam sentir as mudanças no bolso já a partir de 1 de Julho, com a baixa das taxas de retenção.

