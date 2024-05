Parlamento rejeita abertura de processo criminal contra Marcelo pedido pelo Chega

Chega e André Ventura acusados de fazerem “chicana política” e de atacarem as instituições.

A iniciativa do Chega de propor que a Assembleia da República abrisse um processo contra o Presidente da República pelos crimes de traição à pátria, coação contra órgãos constitucionais e usurpação teve o condão de colocar todos os outros partidos da esquerda e da direita a aplaudirem-se mutuamente pelas duras e unânimes críticas que fizeram ao partido de André Ventura.

Sem surpresas, o pedido do Chega foi chumbado por todos os outros partidos: a votação nominal electrónica, como exige a lei, teve 50 votos a favor (de toda a bancada do Chega) e 164 votos contra dos deputados presentes do PSD, PS, IL, Bloco, PCP, Livre e PAN.

A sessão, que deveria ser de apenas 39 minutos, acabou por se prolongar por uma hora devido às constantes interrupções pelos protestos incessantes dos partidos quando os protagonistas discursavam, tendo mesmo o presidente da Assembleia da República ameaçado suspender os trabalhos.