Ordens profissionais já listaram o que querem reverter, mas PSD e PS ainda não pensam nisso

Regras de acesso à profissão, estágios remunerados, provedor do utente e conselhos de supervisão com gente externa à profissão são as medidas que as ordens querem rever.

As ordens profissionais já fizeram os seus cadernos de encargos sobre as alterações que cada uma pretende discutir a breve prazo para colmatar o que consideram erros do processo legislativo imposto pela maioria absoluta socialista no final do ano passado. Mas, a avaliar pelo que os dois maiores grupos parlamentares disseram ao PÚBLICO, essa é uma matéria que não está nas suas prioridades.