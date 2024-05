Novo provedor: apto para a Santa Casa, inibido em Moçambique

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse esta quinta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, que a situação financeira da Santa da Misericórdia de Lisboa (SCML) é grave e já vem do tempo em que Edmundo Martinho foi provedor, mas que se agravou durante a gestão de Ana Jorge. Mas o nome escolhido para suceder a Ana Jorge, Paulo Alexandre Sousa, não está isento de polémica.

