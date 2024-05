De filmes a marchas: planos para o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia

O Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia assinala-se a 17 de Maio, data escolhida para assinalar a decisão de retirar a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, em 1990. O tema deste ano é "Ninguém fica para trás: igualdade, liberdade e justiça para todos".

Porto

Em conjunto com a Universidade do Porto, o Goethe-Institut Portugal apresenta “Afectos Diversos – Uma Mostra de Filmes Alemães LGBTQIA+”, um ciclo de cinema que arrancou no dia 3 e que se vai estender pelo resto do mês na Casa Comum da Reitoria.

O programa tem filmes e conversas com o público que abordam temáticas à volta da sexualidade e identidade de género. A 17 de Maio é exibido, às 18h30, Futur Frei, do realizador alemão Faraz Shariat. O filme aborda a história de Parvis, um rapaz iraniano-alemão que trabalha num abrigo para refugiados onde conhece uma rapariga e um rapaz, irmãos iranianos, com quem desenvolve um interesse romântico enquanto o amigo tenta obter o estatuto de refugiado.

“Revolução arco-íris: 50 anos de transformações na diversidade sexual e de género” é o mote que guia a programação preparada pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) para este ano, em parceria com a Comissão 50 anos 25 de Abril. Destinada à comunidade académica, o evento encerra com o lançamento do “Manual de Intervenção Psicológica com Pessoas LGBTQIA+: Uma Perspectiva Individual, Familiar e Comunitária” de Daniel Seabra, Miguel Filipe, Luana Cunha-Ferreira, Carolina Biasutti, Daniela Leal, Telmo Fernandes e Pedro Teixeira.

Durante o dia, voluntários da Rede Ex-Aequo vão andar pela estação de metro da Trindade a distribuir abraços grátis. No dia a seguir, a associação que agrega membros da comunidade LGBTQIA+ e apoiantes organiza ainda uma tarde de jogos online. Para poderes participar, contacta a Rede Ex-Aequo e ser-te-á enviado o link que te vai levar à videochamada.

Castelo Branco

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, organiza o primeiro Seminário Internacional – Interdisciplinar a Visibilidade LGBTQIA+ de mãos dadas com a Comissão de Igualdade da UBI. O programa preenche o dia com plenários presenciais, online e mistas. Docentes da Universidade do Porto, Alberto Hurtado (Chile), de Granada (Espanha), do Maranhão e de Jataí (Brasil), vão passar pelo evento como oradores das grandes conferências do dia. O dia termina com um jantar social com entretenimento, com presença sujeita a inscrição.

A autarquia hasteou a bandeira LGBTQIA+, às 14h30. O desafio foi lançado pelo colectivo Covilhã a Marchar. Meia hora depois, o jardim público recebe o queer audiowalk ao som de histórias reais desenhadas para a data. “Nos teus sapatos” é uma proposta do Covilhã a Marchar que convida os participantes numa caminhada narrada. Os áudios têm duração aproximada de oito minutos. A iniciativa é livre, mas requer que tragas contigo o telemóvel e os teus fones.

A tarde também vai contar com abraços grátis da Rede Ex-Aequo que vão ser distribuídos a partir das 16h na Praça do Município (Pelourinho).

Coimbra

Em Coimbra, há mais uma edição da Marcha da Luta Contra a Homofobia e Transfobia, a 17 de Maio. Como já é habitual, a concentração está marcada para as 17h, à beira do Jardim do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, com o arranque previsto para as 17h30. Mesmo com as obras do metro a decorrer, a marcha vai percorrer o trajecto habitual: desde o Jardim do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha até à Praça 8 de Maio, atravessando pela Ponte de Santa Clara até à zona da Portagem. Às 19h30 a matinée instala-se no Atelier A Fábrica e a festa tem hora marcada para as 22h.

Foto Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho de Santarém

Santarém

A província histórica do Ribatejo também se veste com as cores do arco-íris. “Sair do Armário da Ditadura” é uma conversa organizada pela Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho de Santarém que vai ser acolhida pela Biblioteca Municipal, na Sala Virgílio Arruda, a partir das 15h30 de sábado (18). É a reflectir e a debater a vida da comunidade LGBTQIA+ do pré-25 de Abril que se vai ficar a perceber que portas a Revolução abriu e que “desafios se enfrentam actualmente”.

Lisboa

Em parceira com o Goethe-Institut e a Ukbar Filmes, o Coletivo Afrontosas abre às 19h as portas do edifício Goethe-Institut Lisboa e convida a cidade a ver Paloma – Quando casar é um sonho impossível, seguido de uma conversa com Gê Escobar e Gabi Gomes (Casa T). A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.

Seixal

Poderás assistir ao “Intransitivo: Um Documentário sobre Narrativas Trans”, um filme de Gabz 404, Gustavo Deon, Lau Graef e Luka Machado, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, às 21h. A autarquia, em parceria com Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer, promove a iniciativa que conta ainda com um debate que terá a participação de João Ferreira, director artístico do Queer Lisboa, e de Rita Paulos, directora executiva da CasaQui.