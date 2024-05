Uma mulher para Presidente da República

Alguém que naturalmente agrupasse as qualidades que todos gostaríamos de ver nesse papel, mas portador de um olhar e atitude com outras características do que até agora aconteceu.

Ainda falta tempo para as próximas eleições presidenciais. Mas há ideias e debates que podem ser úteis estimular. Apesar de, em Portugal, um Presidente da República (PR) ter um exercício de poder bastante limitado, é sempre alguém que representa o país, projeta uma imagem interna e externa supra política, organiza-se enquanto força agregadora de diferentes tendências, exibe de forma natural uma neutralidade empática para com todos, procura consensos pacificadores, estimula uma certa harmonia social, sabe estar perto e representar as necessidades mais profundas das pessoas, sobretudo as que estão nas margens e, por diversas razões, são a face mais frágil de uma nação.

Um PR desce e está próximo do país real e lembra, por mais incómodo que seja, o que ainda pode e deve ser feito em diversas áreas (sobretudo as humanas), enquanto é um agente revelador e estimulante do melhor que vai acontecendo em diversos sectores da sociedade. Por outro lado, numa posição de soberania, um Presidente da República não foge à necessidade de ser tão discreto enquanto atento, reservado no comentário público ao mesmo tempo que bom ouvinte, ponderado e elaborador à medida que também sabe ser justo e interventivo, sempre na adequada proporção de bom senso e especial sensibilidade.

A democracia portuguesa celebrou recentemente 50 anos sobre o 25 de abril. Como tão bem recordou o nosso primeiro PR eleito pelo povo, para o ano devemos de igual modo comemorar os 50 anos do 25 de novembro. E é em janeiro seguinte que se vão realizar as próximas presidenciais. Felizmente que, passado tanto tempo em democracia, podemos de igual modo pensar em formas diferentes de a tornar diversa, plural e dinâmica.

Por isso, parece inevitável colocar a questão: não seria bom que o próximo Presidente da República fosse uma mulher? Alguém que naturalmente agrupasse as qualidades que todos gostaríamos de ver nesse papel, mas portador de um olhar e atitude com outras características do que até agora aconteceu. Definitivamente, uma mulher íntegra, bem formada, serena, sóbria para representar Portugal. Na minha modesta opinião, seria uma excelente ideia. E consigo até consigo imaginar com facilidade alguns nomes que honrariam muito o cargo, embora não quisesse comprometer publicamente ninguém ao avançar com uma referência pessoal. De qualquer maneira, será que faz mal ir pensando no assunto?

Por último, e mesmo sendo Portugal uma democracia sob o designado regime semipresidencialista que, assim sendo, não engloba na actual Constituição os requisitos para o seguinte, será que também não valeria a pena integrar a hipótese de um candidato ao cargo apresentar a votos um “vice-presidente” que o acompanhasse no desempenho de tantas tarefas? E ainda, alguém que nesse estatuto representasse um lugar directamente eleito, funcionando como um garante de continuidade perante imponderáveis de saúde física, mental ou outros que surgissem no desempenho do PR? A Constituição prevê que seja o Presidente da Assembleia da República a assumir essas funções, mas a eleição da pessoa para esse cargo é dependente da exclusiva lógica parlamentar do momento e esse facto, por si só, pode conter riscos perante uma saudável pluralidade democrática

Todos os países precisam de quem os represente bem. Discretamente e com brio. Com inteligência e humor. Com sabedoria e sentido prático. Com arte e cultura plenas de humanismo. Com um pensamento aberto ao outro e ao futuro. Todos os países precisam de quem, enquanto PR, seja figura de referência popular, fonte de identificação e orgulho nacional e internacional. Uma pessoa que esteja disposta a servir o país e não o inverso, alguém que precisa do país para se destacar a si próprio. 50 anos depois, podíamos rever métodos e, sobretudo, pessoas. Há gente, há, acreditem… A ver se conseguimos definir melhor e de forma segura quem seria a ideal e, depois, elegê-la em 2026.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990