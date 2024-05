Jornada de todas as decisões

Chega neste sábado ao fim a I Liga. Longas 34 jornadas que ditaram o Sporting como campeão nacional. Mas ainda há coisas por definir na derradeira jornada da prova.

A mais palpitante é, sem dúvida, quem fica no terceiro lugar, o mesmo é dizer, quem garante entrada directa na próxima edição da Liga Europa. Neste momento o FC Porto tem um ponto de vantagem sobre o Sp. Braga, mas os dois emblemas defrontam-se no Minho, neste sábado, na partida que encerra este campeonato.

Na luta pela permanência, Portimonense, Estrela da Amadora e Boavista tentam fugir ao lugar que implica jogar um play-off com o terceiro classificado da II Liga (também esta posição será definida este fim-de-semana, entre AVS e Marítimo). Por isso, ainda há muita coisa interessante para acompanhar. Aqui encontra o calendário da última jornada da I Liga e os horários das transmissões televisivas e aqui a mesma informação mas da II Liga.

Mas há mais no futebol nacional para acompanhar. Domingo, no Estádio Nacional, Benfica e Racing Power disputam a final feminina da Taça de Portugal (17h15).

E não esquecer que terça-feira o seleccionador nacional, Roberto Martínez, vai revelar os convocados portugueses para o campeonato da Europa de futebol.

No futebol internacional, os olhos estão postos em Inglaterra, onde no domingo, Manchester City ou Arsenal farão a festa de campeão.

E na quarta-feira, em Dublin, Atalanta e Bayer Leverkusen vão decidir qual dos dois levantará o troféu da Liga Europa.

À margem do futebol, vai iniciar-se em Abu Dhabi, no domingo, o Mundial de Judo. Portugal leva 14 atletas para aquela que é a última prova que conta para a qualificação para os Jogos Olímpicos.

No ténis, é Roland Garros que vai concentrar as atenções a partir de segunda-feira, quando arranca o segundo torneio do Grand Slam e onde Nuno Borges, o melhor tenista português do momento e o único no quadro principal, vai tentar manter o registo de bons resultados que tem conseguido ultimamente.

Na Fórmula 1, depois da surpreendente vitória de Lando Norris em Miami, no anterior Grande Prémio do Campeonato do Mundo, será interessante perceber se, em Itália, sétima etapa do Mundial, a hegemonia de Max Verstappen está de regresso ou se a modalidade vai iniciar um período de maior incerteza quanto aos vencedores de cada corrida.

Por fim, nas duas rodas, é a Volta a Itália que continua, aqui, por enquanto, com o domínio do esloveno Tadej Pogacar.

