Este vídeo filmado em Gaza é de Novembro, não mostra a evacuação de Rafah

A 6 de Maio, o exército israelita confirmou a sua entrada em Rafah. A cidade no sul da Faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egipto, era um dos únicos corredores por onde palestinianos podiam escapar do território debaixo de ataque desde Outubro. A ajuda humanitária ficou severamente comprometida e a União Europeia já pediu a Israel que pare "de imediato" a incursão terrestre em Rafah, avisando que a sua continuação poderia causar "grande tensão" nas relações entre os dois. Nas redes sociais, continuam a surgir vídeos do dia-a-dia na Palestina depois dos ataques israelitas - mas nem todas as imagens estão bem contextualizadas.

Noga Tarnopolsky, jornalista correspondente em Israel e na Palestina publicou um vídeo no X, antigo Twitter, com a descrição “Habitantes da Faixa de Gaza a evacuar Rafah”, no mesmo dia em que Israel deu início à incursão terrestre na cidade. Via-se uma multidão infindável, com crianças ao colo e expressões preocupadas, a caminhar sem destino certo — no canto, estava identificado o autor (@1ghunaim) do vídeo. Ao procurar esse utilizador no Instagram, percebe-se que aquelas imagens não são de Maio, mas sim de Novembro, e mostram a multidão que se movia do norte para o sul da Faixa de Gaza e não a evacuação de Rafah.

Entretanto, a jornalista retirou o vídeo do seu perfil, mas já foi republicado e comentado inúmeras vezes como se se tratasse da evacuação da cidade que faz fronteira com o Egipto. O vídeo mostra, de facto, a população da Faixa de Gaza, mas a descrição é falsa e descontextualiza as imagens. Ao fazer uma reverse image search, surgem imagens semelhantes aos frames do vídeo em vários sites de notícias — o enquadramento é outro, mas foram claramente capturadas no mesmo dia e local. Aí, a data (9 de Novembro) e as descrições das fotografias garantem que o que se vê são milhares de palestinianos a deslocarem-se do norte para o sul da Faixa de Gaza, para fugir aos ataques do exército israelita.

Foto A fotografia no jornal britânico Daily Mail

Desde 7 de Outubro, dia em que o Hamas orquestrou um ataque surpresa a Israel, a desinformação tem-se difundido pelas redes sociais à medida que se atingem novos níveis de tensão entre os países. Na altura em que o Irão atacou Israel, por exemplo, também surgiram vários vídeos descontextualizados — uns já teriam sido filmados há anos e nada teriam a ver com o conflito actual.