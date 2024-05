Polícia francesa mata homem armado que tentou incendiar sinagoga em Rouen

Suspeito armado com uma faca e uma barra de ferro foi abatido pelas autoridades e o incêndio foi controlado. Ministro do Interior de França agradece “coragem” dos agentes policiais.

A polícia de Rouen, no Noroeste de França, matou esta sexta-feira de manhã um homem armado que tentou incendiar uma sinagoga da cidade.

Os agentes dispararam sobre o suspeito, que empunhava uma faca e uma barra de ferro, quando este se lançou sobre eles. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e o fogo foi, entretanto, extinto.

Numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), Gérald Darmanin, ministro do Interior do país, confirmou que a polícia “neutralizou um indivíduo armado que pretendia claramente incendiar a sinagoga” de Rouen e agradeceu a “capacidade de resposta e a coragem” dos agentes.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

Nicolas Mayer-Rossignol, presidente da câmara da cidade, disse que, para além do homem morto pelas autoridades, “não há mais vítimas”. Citado pelo Le Monde, o autarca endereçou o seu apoio e solidariedade à comunidade judaica de Rouen e disse que a cidade está “magoada e em choque” com o sucedido.

A identidade e os motivos do suspeito do crime ainda não são conhecidos e também falta apurar os danos materiais que o fogo causou ao edifício.

Em declarações à agência noticiosa AFP, a procuradoria de Rouen disse que foram abertas duas investigações: a primeira ao “incêndio criminoso contra um local de culto” e à “violência intencional contra pessoas que exercem autoridade pública”; e a segunda às “circunstâncias da morte” do suspeito pela polícia.