Argelino desaparecido há 26 anos encontrado com vida em casa de vizinho

Um homem de 45 anos, que estava desaparecido desde o final da década de 90, foi encontrado com vida em casa de um vizinho em Djelfa, na Argélia, avança a BBC.

Omar bin Omran desapareceu há 26 anos, durante a guerra civil argelina na década de 1990, quando era adolescente. Durante o conflito que se arrastou durante uma década entre o Governo da Argélia e grupos islâmicos, 200 mil pessoas morreram e a família de Bin Omran acreditava que o jovem adolescente fizesse parte das vítimas.

Mas, no passado domingo, 12 de Maio, o Ministério Público recebeu uma queixa de que Bin Omran estaria em cativeiro na casa de um dos seus vizinhos, dentro de um curral, a cerca de 200 metros do local onde terá vivido durante toda a infância e adolescência.

“Na sequência desta queixa, o procurador-geral ordenou que se abrisse uma investigação aprofundada e os agentes foram à casa em questão. No dia 12 de Maio, às 20h, encontraram a vítima Omar bin Omran, de 45 anos, no curral do seu vizinho, de 61 anos", referiu fonte do tribunal.

Segundo a BBC, o suspeito ainda tentou fugir do local, mas foi detido pela polícia, que descreveu o crime como "hediondo".

O Ministério Público avançou também que a investigação ainda está em andamento e que Bin Omran está a receber cuidados médicos e psicológicos.