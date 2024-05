Modernização da Linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo custou 28,5 milhões de euros, mas oferta ferroviária não corresponde às necessidades da população.

A Área Metropolitana do Porto (AMP) e a CIM do Alto Minho poderão financiar uma linha de autocarros regionais para satisfazer essencialmente a mobilidade pendular (casa-trabalho e casa-escola) entre Viana do Castelo e o Porto, uma medida que não é neutra do ponto de vista da emissão de carbono e havendo, para mais, uma linha férrea electrificada entre as duas cidades.