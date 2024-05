Cher e o filho chegam a acordo para tentar resolver pedido de tutela fora do tribunal

Cher e o filho, Elijah Blue Allman, chegaram a acordo temporário para resolverem o pedido de tutela fora do tribunal. A cantora e o filho encontraram-se numa sessão de mediação, a 7 de Maio, onde ambas as partes decidiram “interromper” o processo judicial para tratarem do assunto de família de forma “privada e confidencial”, dizem os documentos do tribunal de Los Angeles, consultados pela revista People.

Em causa está o pedido de tutela de emergência que Cher interpôs em Dezembro do ano passado para passar a ser a única curadora dos bens do filho. A estrela da pop justificava o pedido com “os graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias” de Elijah Blue Allman, confessando que tinha “medo que o filho não sobrevivesse até o final do ano”.

Contudo, em Janeiro, o tribunal rejeitou o pedido de emergência, informando que Elijah Blue Allman estava a mostrar ser capaz de “administrar as suas finanças” e tem-se mantido sóbrio, tendo até um apartamento. Além disso, não havia “provas suficientes” que justificassem uma tutela temporária — baseada apenas em “medos” hipotéticos de uma mãe. “Isso, por si só, não é base para o tribunal nomear uma tutela de emergência”, determinou o juiz.

Continuou, todavia, o processo para uma tutela de Cher sobre o filho, com Allman a colocar objecções ao controlo da mãe, lembrando que é casado, com Marieangela King. “Compreendo que uma tutela é adequada para uma pessoa que é substancialmente incapaz de gerir os seus próprios recursos financeiros ou de resistir a influências indevidas”, escreveu ao juiz, acrescentando que contratou uma empresa de contabilidade para ajudar Allman a gerir as suas finanças.

E Elijah Blue Allman defendia ainda: “Sou e tenho sido capaz de gerir os meus próprios recursos financeiros e de resistir a fraudes e influências indevidas. Não preciso de uma tutela.”

As duas partes deviam voltar a encontrar-se em tribunal a 11 de Junho, mas a audiência foi adiada para Setembro, de forma a permitir que Cher e o filho resolvam a querela fora do tribunal.

Os problemas com Elijah, músico conhecido profissionalmente como P. Exeter Blue, não são de novos. Em Outubro do ano passado, Cher desabafou, em declarações à People, sobre os problemas de dependência do filho, que teve com o cantor e guitarrista Gregg Allman. “Não estou a sofrer de nenhum problema que milhões de pessoas nos Estados Unidos não sofram”, constatou, negando o boato de que teria contratado quatro homens para retirarem o filho à força de um quarto de hotel em Nova Iorque, mas sublinhando estar disposta a tudo. “Sou uma mãe. Este é o meu trabalho — de uma forma ou de outra, tentar ajudar os meus filhos. Fazemos tudo pelos nossos filhos. Sempre que podemos ajudá-los, fazemo-lo porque é isso que é ser mãe.”

Além de Elijah, Cher é mãe de Chaz Bono, activista dos direitos LGBT, escritor, actor e cantor de 54 anos, fruto da sua (atribulada) relação com Sonny Bono, com quem a cantora deu os primeiros passos no mundo artístico, com a dupla Sonny & Cher.