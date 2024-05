Volkswagen ID.7: Eficiência e conforto em pacote tecnológico

A aventura da Volkswagen pelo mundo dos eléctricos, com plataforma dedicada, inicialmente com o ID.3 e, mais tarde, com os ID.4, ID.5 e ID.Buzz, foi bem projectada, mas não conquistou o público de forma massiva — ou, pelo menos, ainda não obteve o sucesso dos modelos a combustão do emblema de Wolfsburgo. Em 2023, dos quase cinco milhões de carros vendidos em todo o mundo, menos de 400 mil foram 100% eléctricos, com a China, a Alemanha e os EUA a liderarem a procura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt