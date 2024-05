A publicidade, as redes sociais e os influencers em debate no PSuperior

Acontece na segunda-feira, às 15h, no IPAM Lisboa. E terá transmissão em directo nas redes sociais do PÚBLICO.

A publicidade está a mudar. Na era das redes sociais, o digital cresceu e os influencers ganharam destaque em todo o mundo. Em Espanha, acaba de ser regulamentada a actividade dos influencers. "A publicidade e as redes sociais: os anúncios ainda funcionam no tempo dos influencers?" é o tema do próximo debate PSuperior, na segunda-feira, no IPAM Lisboa, com transmissão em directo nas redes sociais do PÚBLICO.

O painel é constituído por André Louraço, managing director da Kinesso; Marta Bicho, directora do IPAM Lisboa; Martim Moreira, estudante do mestrado em Gestão de Marketing, e Susana Coerver, professora, consultora especialista em marketing, comunicação e media digitais. A moderação ficará a cargo da jornalista do PÚBLICO, Bárbara Reis.

Esta sessão decorre a 20 de Maio, segunda-feira, pelas 15h00 no Auditório do IPAM Lisboa, sendo esta a quarta sessão da 5.ª edição das conferências do PSuperior. Pode assistir à distância aqui.

"Tecnologia e fraude académica. Como está o ensino superior a lidar com o problema?", "Como é que a Inteligência Artificial vai revolucionar a Academia e os métodos de ensino?" e "Quero mudar o mundo. Posso ganhar a vida dedicando-me a causas sociais?" foram os temas das anteriores conversas desta edição que juntaram docentes, profissionais, investigadores e estudantes. Pode sempre revê-las no site do PSuperior.

Durante o debate podem ser colocadas questões nas redes sociais nas quais a sessão será transmitida, sendo que até lá podem ser enviadas perguntas e sugestões para psuperior@publico.pt.

Estas conferências são parte integrante do PSuperior, que procura promover a literacia mediática na comunidade de estudantes do ensino superior, e envolvê-los nos temas do quotidiano. O PSuperior conta com o apoio da Google, Fidelidade, Porto Editora, IPG Mediabrands, NTT DATA Portugal, Fundação Eugénio de Almeida, Fundação INATEL, Visapress e FUEL, permitindo que cinco mil estudantes tenham acesso a assinaturas do PÚBLICO.