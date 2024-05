Primeira final no Challenger Tour para Jaime Faria

Três meses depois de conquistar o primeiro de quatro títulos consecutivos no circuito profissional, Jaime Faria vai disputar a sua primeira final no ATP Challenger Tour. Actual 233.º classificado no ranking mundial, Faria avançou para o derradeiro encontro do Oeiras Open 4, após ultrapassar o argentino Roman Andrés Burruchaga (149.º), garantindo desde já que irá tornar-se no 16.º tenista português a figurar no top 200.

O tenista luso esteve a dois pontos de fechar o encontro em dois sets, a 5/5 do tie-break, mas seria no terceiro set onde fez a diferença, anulando o único break-point que enfrentou e “quebrando” Burruchaga em três ocasiões, para concluir com os parciais de 6-4, 6-7 (5/7) e 6-1.

"Fui ganhando confiança ao longo do ano. Comecei muito bem nos ITF e estou a sentir-me bem a jogar a este nível, por isso não é por acaso que estou a chegar a estas fases adiantadas com regularidade. As coisas estão a alinhar-se, estou a sentir-me bem dentro do campo e não tenho de estar surpreendido porque é uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer", afirmou o tenista de 20 anos.

Na final (10 horas), Faria vai defrontar o número um sueco

Elias Ymer (200.º), que ultrapassou o cazaque Denis Yevseyev (177.º), com os parciais de 7-5, 6-2. “Treinámos juntos várias vezes e logo no primeiro dia eu disse-lhe que íamos juntos para Paris depois de jogarmos a final", revelou Ymer.

Em Roma, Alexander Zverev (5.º) vai disputar a 11.ª final em torneios Maters 1000, mas a primeira desde a grave lesão no tornozelo, há dois anos, em Roland-Garros. O tenista alemão derrotou o chileno Alejandro Tabilo (32.º), por 1-6, 7-6 (7/4) e 6-2, num encontro em que só se desequilibrou a partir do 3/3 do tie-break.

Na final do Internazionali BNL d’Italia, o alemão vai encontrar outro chileno, estreante em finais desta categoria, Nicolas Jarry (24.º), que precisou de cinco match-points e duas horas e 43 minutos para afastar o norte-americano Tommy Paul (16.º), por 6-3, 6-7 (3/7) e 6-3.