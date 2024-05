Brasil vai acolher o Mundial de Futebol feminino em 2027

O Brasil vai acolher o Mundial feminino de futebol de 2027, segundo resultado da votação feita esta sexta-feira, 17 de Maio, no Congresso da FIFA, em Banguecoque. Os 211 membros da FIFA escolheram a candidatura sul-americana (com 119 votos) em vez de uma conjunta da Bélgica, Holanda e Alemanha (78 votos).

As federações-membro votaram apenas entre as duas candidaturas mencionadas. Uma candidatura conjunta dos Estados Unidos e do México foi cancelada no final do mês passado e outra, da África do Sul, foi retirada em Novembro.

A selecção brasileira descreveu o anúncio como uma vitória do futebol feminino, do seu país e da América do Sul.

O Brasil era o candidato em melhor posição para organizar o Mundial feminino de futebol de 2027, segundo a avaliação técnica da FIFA. Foi a primeira vez que a escolha do país anfitrião foi feita com o voto de todos as federações-membro.

O último Mundial feminino disputou-se em 2023 e foi co-organizado pela Austrália e Nova Zelândia, numa competição em que Portugal se estreou, tendo sito eliminado na fase de grupos, e a Espanha conquistou pela primeira vez o troféu.

A edição de 2023 contou com 32 selecções, mais oito do que a anterior. Além disso, três equipas africanas conseguiram qualificar-se para os oitavos de final, algo que nunca tinha acontecido.

A FIFA espera que o sucesso "e inspiração da edição anterior tornem o Mundial de 2027 o maior da história do torneio, com mais estreias, jogadoras, selecções e treinadores ligados ao futebol feminino a deixar a sua marca", lê-se no site.