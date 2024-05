Adán e Neto deixam o Sporting no final da época

Rúben Amorim anunciou a saída do guarda-redes espanhol e do central poveiro, os dois mais velhos do actual plantel, ambos capitães de equipa e bicampeões.

Antes de responder a qualquer pergunta sobre o último jogo do campeonato, que será neste sábado em Alvalade frente ao Desportivo de Chaves, Rúben Amorim anunciou, nesta sexta-feira, uma das decisões mais difíceis da sua carreira enquanto treinador do Sporting, a saída no final da época de Antonio Adán e Luís Neto, dois dos capitães de equipa e ambos bicampeões em 2021 e 2024. Amorim não escondeu a importância de ambos nos últimos quatro anos e que lhe custou tomar esta decisão. O central poveiro ainda será titular nesta despedida da época em Alvalade, enquanto o guarda-redes espanhol, que não joga desde o final de Fevereiro, dirá adeus fora do relvado.

“O Neto irá fazer o seu último jogo em Alvalade, o Adán também. É talvez a parte mais difícil de ser treinador, uma das razões que queremos ir para outro sítio e não ter de tomar estas decisões e eu tomei”, reconheceu Amorim, dando uma importância especial ao “portero” espanhol na época do primeiro título.

“Temos noção porque estamos aqui, porque fomos campeões no primeiro ano e sem o Antonio não teria acontecido, por causa do Antonio estou aqui sentado a fazer parte de um momento muito bom do clube”, assinalou Amorim.

Adán, de 37 anos, e Neto, de 35, são os dois jogadores mais velhos do plantel, e estão ambos na lista dos capitães, abaixo na hierarquia do habitual dono da braçadeira Seba Coates. O central da Póvoa de Varzim chegou ao Sporting em Agosto de 2019, a custo zero, depois de ter representado o Zenit de São Petersburgo durante sete temporadas. Neto nunca seria um titular indiscutível dos “leões” ao longo de cinco temporadas, mas nunca deixou de estar entre as opções.

Com Rúben Amorim, que joga com três centrais, Neto teve sempre lugar na rotação e o técnico sempre reconheceu a sua importância como homem de balneário. Curiosamente, o único golo que marcou com a camisola do Sporting aconteceu já na presente temporada, durante uma goleada por 8-0 ao Dumiense, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Adán chegou na primeira época iniciada por Amorim em Alvalade. O espanhol vinha de dois anos como suplente de Oblak no Atlético Madrid e não era claro que viria para o Sporting para ser titular – Maximiano era, em teoria, o dono das redes “leoninas”. Mas o jovem formado em Alcochete lesionou-se e o veterano espanhol agarrou o lugar, projectando sempre uma imagem de segurança e tranquilidade ao longo da época que seria de título para o Sporting.

O espanhol praticamente não teve concorrência nestes quatro anos, mas o seu rendimento não voltou a ser o mesmo depois de 2020-21, alternando o bom com o péssimo. Só em 2023-24, com uma lesão no final de Fevereiro quando só faltavam dois jogos para a renovação automática de contrato, é que Adán saiu de forma prolongada da baliza, substituído, primeiro por Franco Israel, depois por Diogo Pinto, no último terço do campeonato.