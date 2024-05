Projecto para acompanhar pessoas em risco de desenvolver psicose vence prémio FLAD

A investigadora Cristina Mendes Santos venceu a edição do FLAD Science Award on Mental Health 2024, que garante o apoio de 300 mil euros à investigação clínica em saúde mental em Portugal.

É “um problema para o qual existem poucas soluções implementadas” – falamos do risco de transição para a psicose, que está no cerne do projecto desenvolvido pela investigadora Cristina Mendes Santos e que venceu esta sexta-feira o prémio FLAD Science Award on Mental Health 2024, que teve este ano a sua quarta edição e que garante o apoio de 300 mil euros à investigação clínica em saúde mental em Portugal. A ideia é desenvolver uma abordagem abrangente para que pessoas em risco de desenvolverem psicose possam ter um acompanhamento personalizado, envolvendo a recolha de informação e dados com recurso a tecnologia como smartwatches ou fitbits (pulseiras de monitorização de algumas métricas de saúde e desporto) e o tratamento dos respectivos dados com recurso a machine learning (ou aprendizagem automática) e inteligência artificial.