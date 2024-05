Desvendado novo braço do rio Nilo que ajudou na construção das pirâmides do Egipto

A pouco e pouco descobrimos mais sobre as pirâmides do Egipto. Afinal, as explicações sobre a construção desta centena de imponentes pirâmides são das mais antigas ambições dos cientistas. Algo que pode ter ajudado bastante e não conhecíamos é a presença de um braço do rio Nilo mesmo junto ao maior “campo” de pirâmides, que inclui as Grandes Pirâmides de Gizé: os vestígios deste curso de água já desaparecido estavam soterrados pelo deserto e pelos terrenos agrícolas, mas podem explicar a concentração de pirâmides nesta região nos arredores do Cairo, capital egípcia.

