Sindicatos defendem que pagar mais a médicos tarefeiros acentua desequilíbrios entre profissionais

Os sindicatos médicos consideram que o manutenção da possibilidade de os hospitais pagarem até mais 40% do valor por hora a médicos prestadores de serviços autorizado pelo Governo, noticiado pelo PÚBLICO nesta quinta-feira, é um factor de desequilíbrio entre profissionais que desempenham as mesmas funções. Ao PÚBLICO, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, sublinha que, face ao elevado valor despendido todos os anos com este reforço, a contratação de médicos prestadores de serviços para completar as escalas já deixou de ser um “remendo”.

