Ministério volta a contrariar denúncia de agressão a imigrante. Não houve transferência nem suspensão

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) voltou, esta quinta-feira, a contrariar os termos em que foi tornada pública uma alegada agressão a uma criança de nove anos, de origem nepalesa, numa escola da zona de Lisboa. Segundo a tutela, não só nunca existiu qualquer pedido de transferência da suposta vítima como não foram aplicadas sanções a alegados agressores, contrariando duas das informações avançadas pelo Centro Padre Alves Correia (CEPAC), de quem partiu a denúncia.

Em reposta a questões do PÚBLICO, o gabinete de Fernando Alexandre avança que a escola “onde alegadamente existiu uma agressão”, segundo o CEPAC, “não fez qualquer pedido de transferência do suposto aluno agredido.”

Na notícia da Rádio Renascença de terça-feira em que era feita esta denúncia, a directora-geral do CEPAC, Ana Mansoa, dava conta de que a agressão tinha tido “um impacto muito grande, não só no bem-estar físico mas também emocional e psicológico desta família, que acabou por pedir transferência da escola", que diz ter sido concretizada “para a segurança da criança”.

O CEPAC não tem qualquer relação com o sistema educativo. A denúncia feita à Renascença teve origem nos relatos da mãe da criança que será acompanhada por aquela instituição, ligada à igreja Católica e que faz trabalho social junto de comunidades imigrantes.

Ana Mansoa lamentava, na mesma ocasião, que as consequências para os agressores se tivessem resumido a “uma delas ser suspensa por três dias”. Mas, segundo o MECI, a mesma escola – que a tutela nunca identifica, avançando apenas que se situa no concelho da Amadora – “não aplicou qualquer suspensão aos alegados alunos agressores”.

Segundo a lei, as suspensões até três dias são da responsabilidade do director do agrupamento de escolas. Casos mais graves, até 12 dias, são decididos pelo conselho pedagógico de cada escola.

Ainda segundo a responsável do CEPAC, “o ataque foi feito por cinco colegas da vítima, sendo que um dos agressores foi mais interventivo do que os outros nas agressões físicas, ao qual se juntou um sexto elemento que filmou as agressões para depois serem partilhados nas redes sociais”. A agressão teria sido “filmada e divulgada nos grupos do WhatsApp das crianças”, de acordo com Mansoa.

Ao que o PÚBLICO apurou, até ao momento, esses vídeos ainda não chegaram ao conhecimento da escola ou das direcções-gerais do sector da Educação que estão a acompanhar o caso.

O caso já estará também a ser investigado pelo Ministério Público, a quem o CEPAC garantiu, esta quarta-feira, ter participado a agressão. O PÚBLICO questionou a Procuradoria-Geral da República mas, até ao momento, ainda não recebeu uma resposta.

Na sequência das informações veiculadas pelo MECI, o PÚBLICO questionou o CEPAC. A direcção da instituição remeteu para um comunicado, enviado minutos antes, em que garante “estar a colaborar com as autoridades competentes na transmissão de informação sobre o caso.”

À Rádio Renascença, na manhã desta quinta-feira, Ana Mansoa acrescenta apenas acreditar que “a verdade será apurada” neste caso, remetendo novos esclarecimentos para comunicados escritos da instituição.

Ministro reitera

Na quarta-feira à noite, o MECI já tinha afirmado desconhecer qualquer agressão a uma criança de origem nepalesa numa escola da zona de Lisboa.

Segundo o gabinete de Fernando Alexandre, nenhuma escola lisboeta tem registo de qualquer situação semelhante à descrita pela notícia e a escola onde o CEPAC garante ter ocorrido a agressão, na Amadora, não tem nenhuma criança nepalesa daquela idade inscrita.

Esta quinta-feira, à margem de uma conferência na Universidade Nova de Lisboa, o ministro da Educação reiterou desconhecer o caso e salientou que todos os casos de violência devem ser denunciados às autoridades.

“Quando a notícia foi veiculada, o ministério procurou saber. Os serviços foram junto das escolas e, de facto, com os contornos que foram descritos na comunicação social, nós não temos a identificação do caso”, afirmou Fernando Alexandre, citado pela agência Lusa.

“O ponto que é fundamental é estarmos atentos a casos de violência, sejam sobre crianças estrangeiras ou portuguesas, que obviamente têm de ser denunciados e temos de ter todas as estratégias para impedirem que eles aconteçam. E garantir que, de facto, nestas populações mais frágeis, que chegaram a Portugal há pouco tempo, conseguimos integrá-las da melhor forma”, disse.