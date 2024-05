Governo escolhe vice-presidente da Cruz Vermelha para provedor da Santa Casa

Paulo Alexandre Duarte de Sousa é o novo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, substituindo Ana Jorge que foi exonerada do cargo pelo actual Governo, que a acusou de "incapacidade de gestão.

Com 56 anos e licenciado em gestão de empresas, Paulo Alexandre Duarte de Sousa ocupou o lugar de vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, cuja direcção ainda integra. No comunicado em que anuncia a sua escolha, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social descreve-o como tendo sido responsável pela criação do mercado social de arrendamento, "entre outras funções assumidas no sector imobiliário".

O novo provedor foi ainda responsável pelo consórcio que uniu o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e pelo Grupo Caixa Geral de Depósitos para a gestão de um fundo de desenvolvimento urbano, no âmbito da Iniciativa Comunitária JESSICA, vocacionada para a Reabilitação e Regeneração Urbanas. Além disso, leccionou durante vários anos nas áreas da Matemática, Marketing Financeiro, Gestão e Imobiliário.

A data da tomada de posse da nova mesa ainda não foi anunciada.

A exoneração de Ana Jorge foi conhecida no final de Abril e ocorreu antes de decorrido um ano desde que a ex-ministra da Saúde assumira aquelas funções, substituindo Edmundo Martinho.