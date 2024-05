PSD aproxima-se do PS na redução da taxa dos escalões mais baixos do IRS e dá sinal no 6.º

Poucas horas antes de o primeiro-ministro mostrar disponibilidade para o diálogo com os partidos da oposição e de o líder parlamentar do PSD ter afirmado que a bancada tinha feito uma proposta de redução do IRS que se aproximava das do PS, Chega e Bloco, os sociais-democratas e os centristas enviaram aos restantes partidos um texto em que reduzem as taxas nos 2.º, 3.º e 4.º escalões propostas pelo Governo para os mesmos valores pretendidos pelo PS, e mexem nos limites dos rendimentos do 7.º escalão. E ainda acrescentam um escalão, o 10.º, para os rendimentos tributáveis superiores a 250 mil euros, com uma taxa de 53%, como propõe o PCP.

Na verdade, a proposta do PSD e do CDS-PP procura responder às propostas de todos os partidos da oposição que viram projectos de lei sobre o IRS aprovados há três semanas - PS, Bloco e PCP - ou que desceram sem votação (Chega), à excepção da Iniciativa Liberal. A proposta dos liberais de reduzir o IRS a apenas dois escalões e de passar o mínimo de existência para 11.480 euros fica de lado.

PSD e CDS querem discutir a sua versão para um texto conjunto de todos os diplomas estão na Comissão de Orçamento e Finanças (Governo, PS, Chega, IL, Bloco e PCP) que seja aprovado em votação final global antes do início da campanha eleitoral das europeias, ou seja, na próxima semana.

Vamos por partes. Na tabela dos escalões do rendimento tributável e respectivas taxas do IRS, o PSD aceita reduzir a taxa do 2.º escalão (rendimento colectável entre 7703 e e 11.623 euros) para 16,5% como o PS propõe (actualmente são 18%, Governo propunha 17,5%). No escalão seguinte (rendimento entre 11.623 euros e 16.472 euros), os sociais-democratas aceitam a taxa do PS e do Chega de 22% (menos 0,5 pontos que o Governo e menos 1 ponto que a taxa actualmente em vigor). E no 4.º escalão (rendimentos entre 16.472 e 21.321 euros) também se reduz meio ponto à proposta do Governo para a taxa de 25% do PS e do Chega.

No entanto, se o PSD não aceita alargar os valores do rendimento colectável como quer o PS no 5.º escalão (para abranger mais famílias), também segue a garantia que Luís Montenegro deixou no debate quinzenal: não se mexe nos limites do rendimento do 6.º escalão, que podem ir até aos 39.791 euros. E os socialistas queriam que este escalão, taxado a 36%, fosse apenas até aos 35.500 euros.

Para que o impacto orçamental não seja superior à margem de que o Governo dispõe para a descida do IRS, o PSD tem que sacrificar em algum lado: quer, por isso, que a taxa para o 6.º escalão não baixe tanto como o Governo (34%) nem quanto o PS (36%) queriam, mas apenas meio ponto em relação aos actuais 37%. E para o 7.º escalão, o PSD quer que seja para rendimentos até aos 44.640 euros (em vez dos 51.997 propostos pelo Governo), penalizando mais os contribuintes e mantendo os actuais 43,5%.

Onde o PSD volta a convergir com o PS é no 8.º escalão, em que os rendimentos colectáveis até aos 80 mil euros mantêm a actual taxação de 45%. A partir daí, se o PS e o Chega querem taxa única de 48%, os sociais-democratas aproveitam as propostas do PCP: os rendimentos entre os 80 mil e os 250 mil euros passam a ter uma taxa de 50,5%, e é criado um 10.º escalão para os rendimentos colectáveis acima dos 250 mil euros/ano, que passam a pagar 53% de IRS.

A cedência dos sociais-democratas à oposição vai a outras questões: aceitam a actualização automática dos escalões do IRS tendo em conta não só a inflação mas também a produtividade (o Bloco propõe apenas pela inflação). Embora a medida constasse do programa eleitoral e do Governo, a previsão era que entrasse em vigor apenas em 2025, mas é assim antecipada.

PSD e CDS também levam o Governo a comprometer-se a avaliar a possibilidade de indexar o valor das deduções específicas ao Indexante de Apoios Sociais, e de alargar a dedução dos encargos com juros de dívidas dos créditos à habitação.