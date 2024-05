Habitação. Partidos dizem que Governo mostrou abertura para deduzir juros no IRS e alargar isenção de IMT

O Governo está "disponível para o diálogo" para resolver a crise na habitação, assegurou o ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, depois de, esta quinta-feira, ter recebido todos os partidos com representação parlamentar, numa tentativa de consensualização das propostas do executivo com as da oposição.

