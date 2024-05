Manifestantes pró-palestinianos ocupam Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Grupo de estudantes invadiu o edifício de Ciências da Computação da Faculdade de Ciência da Universidade do Porto. Acção de protesto partiu do grupo “Estudantes pela Palestina UP”.

Um grupo de estudantes pró-palestinianos ocupou esta noite um dos edifícios da Faculdade de Ciência da Universidade do Porto (FCUP), segundo anunciaram ao PÚBLICO os responsáveis pela iniciativa, através de uma nota de imprensa. A acção de protesto está a decorrer no edifício do Departamento de Ciências da Computação daquele campus universitário.

O acto mobiliza "dezenas de estudantes" na Universidade do Porto, avança a nota, e foi organizada pelo grupo "Estudantes pela Palestina UP", assim como por activistas de outros movimentos pró-palestinianos.

"Perante o genocídio que Israel está a cometer contra o povo palestiniano, os estudantes exigem que a UP rompa imediatamente todos as relações que mantém com instituições e empresas israelitas e que condene oficialmente o actual genocídio na Palestina, defendendo o direito à autodeterminação do povo palestiniano e o seu direito de retorno", exigem os estudantes.

A Universidade do Porto junta-se aos protestos pró-Palestina, na Faculdade de Ciências do Porto pic.twitter.com/xl4lPDZARf — Neves?? ???? (@Nhyvezz) May 16, 2024

Pretendem também "que a Universidade do Porto use a sua influência junto da Câmara Municipal do Porto e do Estado português para condenar as atrocidades cometidas pelo estado colonial de Israel e para romper as relações diplomáticas com o mesmo".

O edifício das Ciências da Computação no Porto costuma estar aberto até mais tarde, por volta da meia-noite (e, em época de exames, para lá dessa hora), para permitir aos alunos a realização de trabalhos de informática na faculdade. Foi assim que os estudantes tiveram acesso ao edifício, estando o protesto a decorrer de forma pacífica.

De acordo com a nota de imprensa, esta acção de protesto surge na sequência de uma carta aberta que os estudantes pró-Palestina enviaram ao reitor da instituição e de uma assentada realizada a 8 de Maio em frente ao edifício da universidade. "As acções continuarão até que as exigências das estudantes sejam acatadas", garantem os estudantes.

"Estudantes, juventude e pessoas solidárias com a luta pela libertação da Palestina recusam-se a testemunhar passivamente a expressão mais violenta deste século no que diz respeito às políticas imperialistas que lucram com a distribuição da morte, opressão e pobreza", afirmam.

O protesto segue-se a outras acções ocorridas noutras instituições universitárias portuguesas, nomeadamente em Lisboa e, segundo soube o PÚBLICO, há mais actos de protesto em preparação.

A ocupação desta quinta-feira surge no contexto de uma onda de manifestações internacionais por jovens em defesa da causa palestiniana. Há registos de protestos nos Estados Unidos, França, Alemanha e Países Baixos, por exemplo.