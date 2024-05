Fundação Oriente tem bolsas para projectos de intercâmbio entre Ásia e Portugal

As candidaturas às bolsas de 30 a 90 dias da Fundação Oriente abrem em Junho, com 500 euros por mês.

A Fundação Oriente vai ter bolsas de curta duração para cursos, estágios ou visitas de estudo à Ásia. As candidaturas, que deverão feitas online, estarão abertas entre 1 e 30 de Junho.

Com o objectivo de apostar na formação de investigadores, artistas e estudantes, as bolsas de curta duração, entre 30 e 90 dias, destinam-se a apoiar cidadãos portugueses que queiram estudar, estagiar ou fazer visitas de estudo à Ásia e a cidadãos de países asiáticos que queiram vir a Portugal.

As bolsas podem durar até três meses e privilegiam as áreas de antropologia, arquitectura, artes plásticas, conservação e restauro, design, fotografia, história, história da arte e museologia. No entanto, são priorizadas as candidaturas de "projectos que possam vir a ter como resultado futuras iniciativas no Museu do Oriente".

Com um total de 500 euros mensais, e com viagem paga e possibilidade de alojamento, a ideia da fundação é apoiar “estudos e investigações que possam ser do interesse das várias comunidades envolvidas, na Ásia – quer em Goa, Macau e Timor – ou em Portugal”, referiu Catarina Cottinelli, delegada da instituição em Macau, à Lusa.