Singapura acorda com o primeiro novo chefe de governo em 20 anos

Ao fim de duas décadas, Singapura tem um novo primeiro-ministro. O novo chefe de governo liderou esta quinta-feira a primeira reunião oficial do seu gabinete após assumir o cargo, com a promessa de sustentar o que definiu como o milagre da rica cidade-estado em tempos de ambiente global incerto.

Depois de ter tomado posse na noite de quarta-feira, de ter participado numa festa e de ter recebido felicitações de líderes mundiais, Lawrence Wong publicou no Instagram que o Governo do centro financeiro e comercial asiático tinha "uma agenda cheia pela frente".

A continuidade é o seu objectivo, prometeu. Wong, de 51 anos, assumiu o cargo de quarto primeiro-ministro da história de Singapura - desde a independência em 1965 - no lugar de Lee Hsien Loong, de 72 anos, que liderava e o executivo desde 2004 e que será agora ministro principal do gabinete de Wong, numa transição prolongada e cuidadosamente gerida.

Num editorial publicado esta quinta-feira, o jornal The Straits Times, financiado pelo Governo, afirmou: "O foco agora precisa de ser a união do país face às incertezas globais com o objectivo de não deixar ninguém para trás na busca do progresso".

"O primeiro-ministro Wong tem de inspirar os singapurenses a acreditar que já o fizemos antes e que podemos fazê-lo novamente, juntos."

Durante a sua tomada de posse, Wong afirmou que o mundo estava em mudança e que as tensões geopolíticas, o proteccionismo e o nacionalismo poderiam prolongar-se por décadas. Wong afirmou que Singapura procurava ser "amiga de todos, defendendo simultaneamente os seus direitos e interesses".

"A minha missão é clara: continuar a desafiar as probabilidades e manter este milagre chamado Singapura", acrescentou.

A posição internacional de Singapura é elevada, afirmou, com uma marca que é admirada a nível mundial, e reforçará as parcerias e continuará a estabelecer relações com os Estados Unidos e a China "mesmo que surjam inevitavelmente problemas entre eles".

As felicitações do estrangeiro sucederam-se. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os EUA esperam trabalhar com Wong "para reforçar ainda mais a parceria estratégica entre os EUA e Singapura".

A China disse acreditar que as relações entre a China e Singapura continuarão a progredir durante o mandato de Wong, "dando mais apoio aos nossos povos e contribuindo para a paz, estabilidade e desenvolvimento regionais".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan afirmou que os laços entre Taiwan e Singapura são estreitos e amigáveis, acrescentando esperar que "os dois lados continuem a expandir as suas relações de cooperação". O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que as relações entre o Reino Unido e Singapura "continuarão a prosperar nos próximos anos".

A Malásia, que se situa a norte de Singapura e que no passado teve uma relação turbulenta com a cidade-estado, também felicitou Wong.

O vice-primeiro-ministro da Malásia, Ahmad Zahid Hamidi, declarou: "Esperamos aprofundar ainda mais a nossa parceria em áreas de interesse mútuo, incluindo o desenvolvimento económico, a educação e o comércio."