Fundo Europeu de Defesa distribui 1031 milhões de euros por 54 projectos

A Comissão Europeia anunciou, esta quinta-feira, que das 236 candidaturas apresentadas à terceira ronda de financiamento do Fundo Europeu de Defesa, aberta em 2023, foram seleccionados 54 projectos para o desenvolvimento de novas tecnologias e capacidades de defesa em múltiplos domínios, num investimento que ascende aos 1031 milhões de euros.

Desse total, um montante de 766 milhões foi atribuído a propostas de concepção e aperfeiçoamento de capacidades e sistemas de combate aéreo, marítimo, terrestre; munições e mísseis balísticos; defesa química, biológica, radiológica e nuclear; e ciberdefesa.

Entre as candidaturas aprovadas, destacam-se projectos para o desenvolvimento de um novo tanque de combate e de um protótipo para uma nova corveta de patrulha europeia. Também há projectos para a combinação de diferentes tipos de munições num novo projéctil de artilharia, e para novos mísseis de cruzeiro hipersónicos.

Os restantes 265 milhões de euros vão apoiar projectos de investigação e excelência tecnológica para responder a ameaças e desafios emergentes ou futuros, nomeadamente para promover o conhecimento da situação (situational awareness) e assegurar o acesso ao espaço.

Os 54 projectos escolhidos envolvem 581 entidades de 26 Estados-membros da União Europeia e da Noruega: unidades industriais da área da defesa, empresas tecnológicas e de outros sectores, e centros de investigação. Em média, cada projecto é participado por 17 entidades e oito Estados-membros.

“Estes projectos colaborativos vão contribuir para satisfazer as nossas necessidades no domínio da defesa face ao novo ambiente de segurança, e ao mesmo tempo preparar a liderança tecnológica da Europa em domínios críticos”, apontou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.

O número de candidaturas submetidas à terceira ronda de financiamento do Fundo Europeu de Defesa aumentou 76% em comparação com a segunda edição, com o executivo comunitário a assinalar o “interesse particularmente elevado” das pequenas e médias empresas em participar no processo. Segundo fonte europeia, 42% das entidades seleccionadas são PME, que vão receber uma fatia de 18% do financiamento total.

Desde a constituição do Fundo Europeu de Defesa, em 2021, foram seleccionados 155 projectos colaborativos de investigação e desenvolvimento nos domínios da defesa, num investimento que ultrapassa os 3000 milhões de euros. O orçamento disponível para a quarta ronda de candidaturas, que decorre este ano, é de 1,1 mil milhões.