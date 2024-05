O que são eleições? E porque é importante a política?

Ouve já o regresso do podcast para miúdos P de Porquê.

Os miúdos da Rádio Miúdos falam neste episódio sobre política, os quadrantes políticos e a importância das eleições. Ouve já o regresso do podcast P de Porquê.

O P de Porquê é um programa do PÚBLICO em parceria com a Rádio Miúdos. Neste podcast explicamos-te o que precisas de saber sobre um determinado assunto e exploramos os temas que marcam a actualidade, para que não te escape nada. Se tiveres dúvidas para investigarmos, escreve-nos! Envia as tuas sugestões para: podcasts@publico.pt.

