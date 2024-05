No restaurante O Parque, os melhores produtos da Lousã trabalham-se de forma inclusiva

No Parque Carlos Reis, no centro da Lousã, mora agora um restaurante que junta a cozinha de qualidade à vertente social. O Parque, que até então vinha funcionando apenas com um espaço de cafetaria, foi completamente reformulado e aposta num jovem chef da terra para trabalhar os produtos locais de forma diferenciadora. Rafael Morais, de 28 anos, natural de Miranda do Corvo, mas a viver na Lousã há vários anos, não resistiu ao desafio lançado pela ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã e lidera agora um projecto que trabalha os produtos cultivados nos espaços da instituição, integrando também na sua equipa alguns utentes da colectividade. O colega e amigo Rafael Vaz, de 32 anos, acompanhou-o na aventura, assumindo a gestão do serviço de sala.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt