A Pax Julia invade Beja: são três dias de festa à romana

Os tempos em que a cidade de Beja era denominada Pax Julia, importante centro administrativo e económico durante a ocupação romana na Península Ibérica, são recriados este fim-de-semana, numa iniciativa da câmara municipal.

O festival Beja Romana, de 17 a 19 de Maio, em parceria com os agrupamentos de escolas da cidade, tem como tema "Pax Romana: Guerra, Paz e Domínio do Território", anunciou a autarquia.

"Estou certo que serão mais três dias em Beja muito animados, muito festivos, com muita aprendizagem sobre Pax Julia", disse à agência Lusa o presidente da câmara municipal, Paulo Arsénio.

O autarca alentejano frisou ainda tratar-se de "um evento relevante em termos distritais, com muitos visitantes de fora do concelho e um fortíssimo envolvimento do movimento desportivo e associativo de Beja".

Música, animação, cortejos, recriação de um mercado da época, gastronomia e visitas pedagógicas são alguns dos destaques da programação do evento, que pretende "reviver a grandeza e imponência" da então Pax Julia, indicou o município, em comunicado.

O "epicentro" do festival é na Praça da República, onde se situava o fórum romano e onde estão identificados dois templos romanos, um dos quais o maior e mais monumental descoberto até hoje em território português.

Esta mesma praça é "palco da recriação de um mercado tradicional da época, onde podem ser adquiridos produtos de tecelagem, couro, olaria, cestaria e marcenaria, entre outros.

Foto Beja Romana CM Beja

No local, vão estar também uma série de "áreas temáticas", como um acampamento militar, com soldados a fazer rondas à volta do mercado e actividades militares para interagir com o público, ou o espaço das artes e ofícios, com tendas de trabalho ao vivo.

Outro dos momentos altos do programa são os cortejos, que vão percorrer o centro histórico da cidade, "numa verdadeira manifestação do esplendor da época romana", abertos à participação de todos os interessados, revelou a autarquia.

Foto Beja Romana CM Beja

O festival conta ainda com uma área educativa, demonstrações de animais, animação circense, conferências, acções de formação, exposições, um "peddy paper", oficinas de cozinha e um concurso de fotografia.

A gastronomia é outro dos destaques do evento, com tabernas onde os visitantes podem provar "acepipes" da boa cozinha mediterrânica inspirados em receitas romana.

Também os restaurantes da zona apresentarão nas suas ementas pratos ligados à época do império romano.