Novo Opel Frontera vai chegar com versão 100% eléctrica

O novo Opel Frontera foi revelado, anteontem, em Istambul, Turquia, com duas novidades relevantes: menos todo-o-terreno e mais SUV, o modelo apresenta-se com uma versão 100% eléctrica e com um habitáculo tão espaçoso que, numa estreia, está prevista uma variante de sete lugares.

Da restante gama, o Frontera adopta o novo emblema Blitz da Opel no centro do Opel Vizor, mas destaca-se pelos proeminentes guarda-lamas e embaladeiras, bem como um imponente pilar C, que sublinham o carácter robusto e que levam a marca a afirmar que este é um carro que se adequa a actividades ao ar livre, inclusive, como opcional, podem ser encomendadas as barras de tejadilho e uma tenda com escada, desenhada para ser montada em cima do SUV.

No interior, a Opel destaca a relevância dada ao conforto, com novos bancos Intelli-Seats, que, com uma ranhura a meio, alivia a pressão no cóccix, mas também à capacidade de carga: com cinco lugares, arruma mais de 450 litros; com a segunda fila rebatida, a volumetria estica até aos 1600 litros.

Nas mecânicas, há duas à escolha: uma híbrida e outra 100% eléctrica, que poderá ser conjugada com dois níveis de baterias: uma para uma autonomia de cerca de 300 quilómetros e outra, de longo alcance, capaz de cumprir em torno de 400 quilómetros. Já o grupo motopropulsor híbrido conta com tecnologia de 48 Volts, podendo unir um motor turbo a gasolina de 1,2 litros com 100cv a um sistema eléctrico a desenvolver 28cv ou este sistema ao mesmo 1.2 turbo, mas a debitar 136cv.

Comercialmente, o SUV apresenta-se em duas versões de equipamento: Frontera ou Frontera GS, que disporá de sistemas como o um ecrã táctil a cores de dez polegadas para o infoentretenimento, dispondo de navegação e de câmara de visão traseira.